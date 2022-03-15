Новосибирск, 15 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Новосибирске проведение доследственной проверки по факту ДТП, в котором погибли три человека, поставлено на контроль. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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«Сегодня, около 4:50 (время местное) в Новосибирске водитель 1996 года рождения, следуя на автомобиле «Тойота-Ипсум» по улице Большевистской в сторону улицы Добролюбова совершил наезд на автомобиль КамАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, трое доставлены в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что обстоятельства происшествия устанавливаются.