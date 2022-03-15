Сакраменто, США, 15 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:103.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, на счету которого 34 очка. В составе «Чикаго» защитник Зак Лавин набрал 27 очков.

«Сакраменто» одержал 25-ю победу в 70 матчах и занимает 25-е место в турнирной таблице НБА. «Чикаго» потерпел 27-е поражение в 68 играх и идёт на девятом месте.

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