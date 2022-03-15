Грозный, 15 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Чечне 15 марта при взрыве газа пострадали женщина и двое несовершеннолетних. С ожогами они госпитализированы в больницу. По факту ЧП организована проверка Следственного комитета по региону, сообщили 15 марта в ведомстве.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Последствия взрыва газа

«Проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в частном домовладении, в результате которого пострадали три человека, среди них двое малолетних детей», — говорится в сообщении СК по региону.

Из подробностей происшествия известно, что хлопок бытового газа произошел утром 15 марта в частном домовладении в Байсангуровском районе Грозного. Пострадавшие — домохозяйка и двое её детей 2016 и 2021 года рождения.

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