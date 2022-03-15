Париж, , 11:45 — REGNUM Пятнадцать тысяч человек прибыли во Францию с Украины, в основном женщины и дети. Об этом в эфире телеканала Europe 1 заявила Марлен Скиаппа, исполняющая обязанности министра-делегата по вопросам гражданства в правительстве Франции.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Эти люди являются «прибывшими», а не «беженцами», — заявила министр-делегат, подчеркнув, что на получение статуса беженца уйдет несколько месяцев.«Мы позаботимся о том, чтобы справиться», — отметила Марлен Скиаппа.

Как сообщало ИА REGNUM, новый пакет санкций Евросоюза против России будет принят утром 15 марта, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр .

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