Москва, 15 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Традиционное лесовосстановление не является необходимым при проведении работ по геологическому изучению недр, что требует определённого урегулирования. Об этом 15 марта заявил член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель на круглом столе «Воспроизводство лесов России: поиск эффективных решений» в пресс-центре ИА REGNUM.

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«Статья 63 освобождает от лесовосстановления некоторых юридических лиц… что при проведении работ по геологическому изучению недр отсутствует необходимость проведения традиционного лесовосстановления», — заявила Гигель.

«Статьёй 25 Лесного кодекса РФ установлен вид использования лесов: геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых. Ну и как следствие, не восстанавливаются большие площади вырубленных насаждений при проведении такого вида работ», — указала она.

По её мнению, эта проблема требует решения — в том числе, как вариант, через внесение соответствующих изменений в Лесной кодекс.

Круглый стол вёл заместитель председателя комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Государственной думы Александр Спиридонов.