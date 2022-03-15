Донецк, 15 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Общее число погибших в результате удара киевских боевиков по Донецку 14 марта ракетой «Точка-У» выросло до 21 человека. Об этом 15 марта сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

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"Число жертв после обстрела ВФУ (https://t.me/TRO_DPR/549) центра Донецка с применением ракеты ТРК «Точка-У» 14 марта 2022 г. возросло до 21 погибшего», — говорится в сообщении.

Также указывается, что количество пострадавших при ударе украинскими боевиками по городу выросло до 37.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что за минувшую ночь подразделениям войск республики удалось продвинуться в Мариуполе.