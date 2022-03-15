Тула, 15 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Фестиваль «Сила V правде» состоится 18 марта в Туле, сообщили в правительстве Тульской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

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Фестиваль приурочен к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он состоится в Центральном парке культуры и отдыха им П. П. Белоусова в 19:00.

В программе фестиваля — патриотический концерт, также будут работать фотозоны и полевая кухня. В рамках фестиваля также состоится масштабный флешмоб — его участники все вместе споют гимн России. Принять участие в фестивале могут все желающие.