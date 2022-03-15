Уфа, , 11:44 — REGNUM Метель, порывы ветра до 16 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, 16 марта в республике ожидается метель, сильный ветер. Температура воздуха ночью в регионе может опуститься до — 28 °C, днем воздух может прогреться до — 3 °C.

17 марта в регионе может пройти небольшой снег. Столбик термометра может опуститься до отметки — 28 °C, днем может потеплеть до — 3 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что обильные снегопады сорвали графики вывоза мусора в Башкирии.