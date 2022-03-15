Амстердам, , 11:55 — REGNUM Пернилла Шёхольм, одна из жертв мошенника Саймона Леваева (Шимон Хают), проиграла суд против нидерландского банка ING. Об этом 15 марта пишет Page Six.

Саймон Леваев (Шимон Хают) Фото из профиля Саймона Леваева в Instagram

По словам Шёхольм, она перевела деньги Леваеву через ING в 2018 году. В тот момент Леваев уже находился в списках мошенников банка. Как утверждает Шёхольм, ING предпринял «недостаточные меры» для того, чтобы обезопасить её и других клиентов. Однако суд встал на сторону банка.

ИА REGNUM напоминает, что Пернилла Шёхольм стала одной из участниц документального фильма «Аферист из Tinder» сервиса Netflix. В картине девушки утверждали, что Саймон Леваев выдавал себя за сына предпринимателя Льва Леваева, а также обманул их на деньги (около $10 млн).

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