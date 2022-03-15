Амстердам, 15 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Пернилла Шёхольм, одна из жертв мошенника Саймона Леваева (Шимон Хают), проиграла суд против нидерландского банка ING. Об этом 15 марта пишет Page Six.

Фото из профиля Саймона Леваева в Instagram Саймон Леваев (Шимон Хают)

По словам Шёхольм, она перевела деньги Леваеву через ING в 2018 году. В тот момент Леваев уже находился в списках мошенников банка. Как утверждает Шёхольм, ING предпринял «недостаточные меры» для того, чтобы обезопасить её и других клиентов. Однако суд встал на сторону банка.

ИА REGNUM напоминает, что Пернилла Шёхольм стала одной из участниц документального фильма «Аферист из Tinder» сервиса Netflix. В картине девушки утверждали, что Саймон Леваев выдавал себя за сына предпринимателя Льва Леваева, а также обманул их на деньги (около $10 млн).