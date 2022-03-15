Стокгольм, 15 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Правительственный пакет поддержки домохозяйств Швеции, столкнувшихся с возросшими ценами на бензин, дизель и электроэнергию, оценивается в 1,4 млрд крон, а также предусматривает временное снижение налога на автомобильное топливо, чего «Социал-демократы» до 14 марта отказывались делать. Однако представители главной оппозиционной партии Швеции «Умеренные» считают, что даже и этих мер недостаточно. Об этом 14 марта сообщил телеканал SVT.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

Если законопроект правительства будет принят, то налог на бензин и дизельное топливо будет временно снижен чуть более чем на 1,30 шведских крон за литр с 1 июня по 31 октября. Сокращение, которое, по словам официального представителя «Умеренных» по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон, является недостаточным.

«Законопроект «Социал-демократов» оценивается в три копейки помощи, это слишком мало. Мы продолжим продвигать наш законопроект о снижении цен на бензоколонках на 5 шведских крон за литр», — пообещала Свантессон.