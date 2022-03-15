Зарандж, Афганистан, 15 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Местные власти в афганской провинции Нимроз сообщили, что в канале Нахре-Лашкари утонул молодой человек.

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Хабибулла Ильхам, глава отдела информации и культуры Нимроза, сообщил газете «8 Собх», что два мужчины, мулла Амин-уль-Хак и мулла Исматулла, начали тонуть в канале Нахре-Лашкари.

По его словам, местные полицейские вытащили их из воды и доставили в больницу. Но мулла Амин-уль-Хак умер по дороге в больницу.

Стоит отметить, что 12 марта в канале Нахре — Лашкари утонул ещё один человек.