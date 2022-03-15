15 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 13:15 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен провел по телефону переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Судя по тому, как выстраивала в письменном заявлении информационный ряд пресс-служба Госдепартамента США, инициатива разговора исходила от Вашингтона. Там же были обозначены темы переговоров по американской версии. Это «неизменная важность двустороннего партнерства с Арменией и приверженность США содействию мирному, демократическому будущему и процветанию на Южном Кавказе». США, обозначая «недавнюю эскалацию между армянскими и азербайджанскими силами, призвали стороны проявлять сдержанность и активизировать дипломатическое взаимодействие, чтобы найти всеобъемлющее дипломатическое решение всех имеющихся вопросов». Также содержался призыв «к продолжению демократических преобразований в Армении». Наконец, США «коснулись вопроса санкций в отношении России и Белоруссии», указав на то, что «все страны, которые окажут им поддержку, несут ответственность».

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Более развернутую переговорную повестку приводит пресс-служба правительства Армении. Согласно предложенной ею версии, тематика переговоров выстраивалась следующим образом. Стороны обсудили процессы на Южном Кавказе, ситуацию вокруг Карабаха и очередной виток напряженности, отмечена важность обеспечения мира и стабильности в регионе и необходимость всеобъемлющего разрешения карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а также диалога между Арменией и Турцией. Предлагаемое замечание содержит важную политическую нагрузку. Дело в том, что в некоторых азербайджанских СМИ в переговорах Блинкена с Пашиняном на первые позиции выводилась мысль, согласно которой госсекретарь обсуждал обстановку на Южном Кавказе как бы побочно, а главное было в том, что он предупредил Ереван о намерениях Вашингтона и его союзников «принимать меры против Москвы в связи с ее операцией на Украине».

Что касается Армении, то и там реакция на Блинкена неоднозначная. Определенные силы заявляют, что его звонок Пашиняну «свидетельствует о некоем понижении уровня армяно-американских отношений», указывая на то, что по наиболее актуальным проблемам внешней политики США ведут переговоры с другими странами на уровне президента и вице-президента, а с Ереваном разговаривает только госсекретарь. Да и с главой МИД Армении ведут диалог лишь на уровне заместителя госсекретаря США. В то время как, например, Канада выходит на Пашиняна посредством премьер-министра Джастина Трюдо. Более того, состоявшийся звонок Блинкена в Ереван приписывают исключительно лоббистской деятельности армянской общины Америки, которая «в последнее время и взяла на себя некоторые функции армянского государства». Поэтому возникает вопрос, зачем звонил в Армению и без того перегруженный работой в связи с украинским кризисом Блинкен?

Никол Пашинян Primeminister.am

Еще совсем недавно Ереван и Баку обменивались позитивными сигналами о готовности начать подготовку к мирному договору между двумя странами. Но затем начались срывы. В Ереване заговорили о создании гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. В ночь на 8 марта из-за аварии газопровода на участке в районе Шуши (находится под контролем Азербайджана) была прекращена подача газа в Нагорный Карабах из Армении. Азербайджанская сторона стала препятствовать реализации ремонтных работ на газопроводе и разминированию прилегающей территории. При этом сотрудники аппарата Совбеза Нагорного Карабаха при участии российских миротворцев вступили в контакт с представителями азербайджанских властей. Но эта проблема всё же не уровня обсуждения госсекретаря, хотя в Ереване считают, что она нуждается в «сбалансированной и четкой реакции международного сообщества».

Второй момент. Ереван выступил с инициативой реанимировать деятельность Минской группы в контексте подготовки мирного договора с Азербайджаном, в котором, по его мнению, должен быть определен статус Нагорного Карабаха. Причем эта инициатива выставляется как контрмера названным Баку пяти принципам урегулирования отношений с Арменией. Уязвимость армянской позиции в том, что состоящий из 15 пунктов мандат МГ ОБСЕ не предполагает подготовку армяно-азербайджанского договора о мире. В то же время и переговоры между Арменией и Турцией по урегулированию отношений между двумя странами осуществляются по принципу «без каких-либо предварительных условий».

Фактом является то, что Нагорный Карабах в варианте армянского анклава всё равно существует, но Армении, отказавшейся в свое время признать его независимость, после второй карабахской войны и мирного соглашения 9 ноября 2020 уцепиться на этом направлении уже не за что. Остается только одно: либо играть на осложнение, либо договариваться с Баку. Ситуация осложняется тем, что на днях между Азербайджаном и Ираном был подписан меморандум о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через иранскую территорию. В свою очередь это заметно сужает возможности Армении и дальше разыгрывать карту так называемого Зангезурского коридора.

Тем не менее в складывающейся ситуации существуют нюансы, а звонок Блинкена Пашиняну не выглядит случайным. В Закавказье складывается новая геополитическая комбинация. Ее контуры скоро станут проявляться по ходу появления дополнительных нюансов и обстоятельств.