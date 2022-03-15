Сан-Франциско, США, , 11:40 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 126:112.

Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 30 очков. В составе «Вашингтона» форвард Кристапс Порзингис набрал 25 очков.

«Голден Стэйт» одержал 47-ю победу в 69 матчах и занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Вашингтон» потерпел 38-е поражение в 67 играх и идёт на 19-м месте.

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