Стокгольм, 15 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Швеции всего за 12 месяцев цена на кофе взлетела почти на 30%. Овощи и рыба тоже значительно подорожали, но есть и товары, которые подешевели. О том, как изменились цены, 15 марта в своем репортаже рассказали журналисты телеканала SVT, сославшись на данные Статистического агентства Швеции.

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Так, цены на кофе выросли больше всего — 29,5%. Нынешняя стоимость томатов также не радует шведских потребителей, поскольку рост цен составил 29,4%.

Груши и апельсины за последние двенадцать месяцев подорожали на 25 и 17% соответственно. Капуста сегодня в шведских магазинах на 24,7% дороже по сравнению с годом ранее.

Хлеб за год в стране подорожал на 12,1 процента.