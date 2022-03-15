В Швеции рассказали, какие продукты питания подорожали больше всего
Стокгольм, 15 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Швеции всего за 12 месяцев цена на кофе взлетела почти на 30%. Овощи и рыба тоже значительно подорожали, но есть и товары, которые подешевели. О том, как изменились цены, 15 марта в своем репортаже рассказали журналисты телеканала SVT, сославшись на данные Статистического агентства Швеции.
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Цены
Так, цены на кофе выросли больше всего — 29,5%. Нынешняя стоимость томатов также не радует шведских потребителей, поскольку рост цен составил 29,4%.
Груши и апельсины за последние двенадцать месяцев подорожали на 25 и 17% соответственно. Капуста сегодня в шведских магазинах на 24,7% дороже по сравнению с годом ранее.
Хлеб за год в стране подорожал на 12,1 процента.