Иркутск, , 14:50 — REGNUM В Иркутской области благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и улучшению эпидемиологической ситуации появилась возможность увеличить объем оказания плановой помощи в стационарах региона. Как сообщает минздрав Приангарья, этого удалось достигнуть за счёт сокращения коек для лечения больных с COVID-19.

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«Напомню, в случае угрозы ухудшения состояния пациента плановая медицинская помощь оказывалась, несмотря на ограничения. Теперь никаких особых ограничений нет и наши медорганизации планомерно сокращают койки, возвращаясь к прежнему объёму оказания плановой медпомощи», — пояснила осуществляющая полномочия министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова.

Одно из отделений, где не прекращалось оказание плановой медпомощи — нейрохирургическое отделение Иркутской областной клинической больницы. Руководитель отделения Эдуард Середа рассказал, что в обычном режиме сотрудники выполняли порядка 1200 операций в год.

Ввиду перевода части отделений ИОКБ в «красную зону», в 2021 году провели 823 операции нейрохирургического профиля.

«Мы не могли принимать пациентов с черепно-мозговой травмой, поскольку отсутствовал приёмный покой в «зелёной зоне», поэтому создали маршрутизацию в городскую больницу №3. Сейчас надеемся на скорейшее восстановление работы как нашего отделения, так и всей областной больницы», — отметил Эдуард Середа.

В нейрохирургическом отделении ИОКБ ежегодно оперируют более 100 человек с аневризмами сосудов головного мозга в острой стадии разрыва, около 30 человек артериовенозными мальформациями и порядка 50 человек с геморрагическими инсультами (внутримозговое кровоизлияние).

Выявляемость этих заболеваний улучшилась благодаря поступлению в регион семи аппаратов МСКТ, приобретённых в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь маленьким жителям Иркутской области отпала необходимость выезжать в Москву и Санкт-Петербург для проведения уникальных обследований на аппаратах МСКТ и МРТ. Специалисты смогут детально обследовать состояние сердечно-сосудистой системы у детей, диагностировать онкологическую патологию, проводить уникальные неврологические исследования, а также исследовать брюшную полость для диагностики заболеваний печени, почек, поджелудочной железы, желчевыводящих путей, мочеполовой системы и так далее.

Уникальные возможности оборудования позволяют одновременно обследовать несколько систем организма пациента. К обследованию на новых аппаратах допускаются дети с новорожденного возраста.

«Новые аппараты МСКТ и МРТ отвечают всем самым современным требованиям и предназначены для широкого спектра исследований, включая углубленные кардиологические исследования и исследования сосудов. Поскольку на базе нашего учреждения работает областной детский кардиоцентр, данное оборудование поможет диагностировать врождённые пороки сердца», — пояснил главный врач ИОДКБ Геннадий Гвак.

Отдельным преимуществом нового МР-томографа является возможность проведения ПЭТ-подобных исследований при онкологических заболеваниях.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Здравоохранение» помогает оснащать больницы и поликлиники с современным оборудованием, создавать онлайн-сервисы для врачей и пациентов, возводить фельдшерско-акушерские пункты для сел и применять санавиацию для отдаленных районов. Особое внимание уделено онкологическим, сердечно-сосудистым заболеваниям.