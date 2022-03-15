Ярославль, , 11:41 — REGNUM Экс-директор регионального департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун уволилась с должности заместителя директора департамента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Оксана Пиклун Yarregion.ru

Напомним, 8 февраля чиновница была отстранена от работы, а на её место был назначен Сергей Луганский, официально возглавивший департамент.

Оксана Пиклун осталась на должности заместителя директора, при этом после произошедшего она ушла на больничный, с которого уже не вернулась. 15 марта в ярославском депздраве сообщили, что экс-глава уволилась. Чиновница свой уход никак не прокомментировала.

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