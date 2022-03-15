Мариуполь, ДНР, 15 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. За минувшую ночь подразделениям Донецкой Народной Республики удалось продвинуться в Мариуполе. Об этом 15 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Council.gov.ru Денис Пушилин

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Он рассказал, что в Мариуполе прошедшей ночью воинские подразделения республики смогли серьёзно продвинуться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе продолжаются тяжёлые бои, остаётся проблема с выходом мирного населения из города, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.