Первоуральск, Свердловская область, 15 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области проводится доследственная проверка по факту гибели сотрудника МЧС при тушении пожара. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга.

Dave Hogg Пожар

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Место происшествия осмотрено, назначены необходимые экспертизы. «Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев», — добавил Шульга.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что произошедшее не носит криминального характера. Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник МЧС погиб во время тушения возгорания в автосервисе.