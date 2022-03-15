Стокгольм, 15 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Цены, не в последнюю очередь, на продукты питания в Швеции начали расти аккурат после спада пандемии коронавируса. Тогда же в Риксбанке начали утверждать, что рекордная инфляция явление временное, однако специалисты из Национального института экономических исследований (Konjunkturinstitutet) считают, что рост цен в стране рискует приобрести «затяжной характер». Об этом 14 марта сообщил телеканал SVT.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Швеции

Почти каждый раз, когда появлялись новые ежемесячные данные о росте инфляции в прошлом году, отмечалось, что, среди прочего, высокие цены на электроэнергию и топливо являются временными. И поэтому Риксбан не видел причин корректировать ни процентную ставку, ни заработную плату.

Но после того, как феврале 2022 года уровень инфляции в Швеции составил рекордные 4,5% в годовом исчислении, то о разговорах о временной природе данного явления, похоже, придется забыть.

«Мы предупреждали об этом и раньше. Когда по сути своей временные эффекты проявляются дольше и удивляют тебя все время, это заставляет тебя задуматься и начать ожидать, что такая ситуация останется и дальше. И что важно, так это то, что компании и отдельные лица, такие как вот мы с вами, уже начинают задумываться о будущих показателям инфляции. И они в конечном итоге могут реализоваться», — заявила в интервью SVT Илва Хеден Вестердал, глава отдела прогнозирования Национального института экономических исследований.