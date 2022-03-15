Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM Губернатор Ленинградской области обратится в ФАС, чтобы ограничить наценку на социально значимые товары на всех этапах цепочки поставок, сообщил 15 марта Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам губернатора, сегодня важно ограничить наценку на социально значимые товары на всех этапах цепочки поставок: производителя, оптовика, перевозчика складских услуг, фасовки, хранения и торговли на финальном этапе. Так, ряд торговых сетей и магазинов, уже ограничили наценку на товары высокой социальной значимости на 5%.

«Но рост цен происходит на всех этапах поставки, и важно «не бить по хвостам», — заметил Дрозденко. —Вопрос надо решать, в том числе, в рамках полномочий ФАС России. Оперативно направлю предложения Ленобласти по возможному регулированию руководителю службы Максиму Шаскольскому».

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