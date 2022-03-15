Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области обратится в ФАС, чтобы ограничить наценку на социально значимые товары на всех этапах цепочки поставок, сообщил 15 марта Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

По словам губернатора, сегодня важно ограничить наценку на социально значимые товары на всех этапах цепочки поставок: производителя, оптовика, перевозчика складских услуг, фасовки, хранения и торговли на финальном этапе. Так, ряд торговых сетей и магазинов, уже ограничили наценку на товары высокой социальной значимости на 5%.

«Но рост цен происходит на всех этапах поставки, и важно «не бить по хвостам», — заметил Дрозденко. —Вопрос надо решать, в том числе, в рамках полномочий ФАС России. Оперативно направлю предложения Ленобласти по возможному регулированию руководителю службы Максиму Шаскольскому».