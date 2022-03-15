Стокгольм, 15 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Такая маленькая скандинавская страна как Швеция вряд ли сможет в течение месяцев противостоять возможной агрессии со стороны великой державы. Именно поэтому правительство Швеции полагается на концепцию тотальной обороны, которую местный власти уже начали пересматривать. Об этом 15 марта сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Поскольку тотальная оборона ведется, что называется, «на земле», то ответственность за ее развертывание и функционирование возложена на муниципалитеты. Они должны планировать свою деятельность так, чтобы в случае военного положения выделить средства, персонал и возможности для ведения тотальной обороны в своих административных границах.

Однако только 65 из 290 муниципальных образований в Швеции резервируют ресурсы в данных целях.

«Мы снова возрождаем традицию ведения тотальной обороны», — заявила журналистам Джессика Аппельгрен, аналитик Шведского агентства оборонных исследований.