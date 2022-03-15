Бухарест, , 11:36 — REGNUM Упавший 14 марта на территории румынского уезда Бистрица в районе румынско-украинской границы беспилотный летательный аппарат был запущен с Украины. Об этом 15 марта со ссылкой на заявление министерства обороны Румынии сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Румыния PavelD

Как заявил в Бухаресте глава румынского оборонного ведомства Василе Дынку, он лично беседовал на эту тему со своими коллегами на Украине.

«Теперь совершенно понятно, что этот БПЛА прилетел с их территории Карпат», — резюмировал, в частности, он. По словам В. Дынку, никакой угрозы для окружающих указанный аппарат не представляет.

«Возможно, он просто сбился с курса», — отметил министр.

При этом в минобороны Румынии заявили, что на сегодняшний день не намерены отдавать «дрон» украинским коллегам. Согласно официальной информации, ведется следствие.