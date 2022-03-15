Сеул, 15 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Сеул и Вашингтон усилили боевую готовность своих воинских подразделений на Корейском полуострове после появления информации о подготовке Пхеньяна к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом 14 марта сообщило KBS со ссылкой на представителя Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

По его словам, военные внимательно следят за ситуацией и сохраняют боевую готовность.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти США и Южной Кореи обладают информацией о подготовке КНДР возможного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на этой неделе.

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Данное сообщение последовало после того, как военные США и Южной Корее сообщили о том, что 27 февраля и 5 марта КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Между тем в Пхеньяне сообщили, что данные испытания были связаны с разработкой разведывательного спутника.