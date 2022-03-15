Минск, , 11:36 — REGNUM Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала договоры по вопросам сотрудничества с Россией в военной сфере, сообщает 15 марта пресс-служба нижней палаты парламента.

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«В одном чтении приняты проекты законов Республики Беларусь «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года» и «О ратификации международных договоров» по вопросам белорусско-российского сотрудничества в военной сфере», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время страны Запада оказывают масштабное санкционное давление на Россию и Белоруссию, пытаясь подорвать экономический потенциал двух государств, затруднить работу финансовых систем, привести к разрыву производственных цепочек и в конечном счёте ухудшение качества жизни граждан.