Минск, 15 марта 2022, 11:36 — REGNUM Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала договоры по вопросам сотрудничества с Россией в военной сфере, сообщает 15 марта пресс-служба нижней палаты парламента.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время страны Запада оказывают масштабное санкционное давление на Россию и Белоруссию, пытаясь подорвать экономический потенциал двух государств, затруднить работу финансовых систем, привести к разрыву производственных цепочек и в конечном счёте ухудшение качества жизни граждан.