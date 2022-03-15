Москва, 15 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Пользователи Telegram 15 марта столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, неполадки начали фиксировать с утра сегодняшнего дня (ориентировочно с 06:00 мск).

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Всего по состоянию на 10:27 мск поступило более 200 жалоб. Большей частью пользователи жаловались на проблемы с приложением (39%). 35% сообщили, что не испытывают трудности с получением сообщений, ещё 26%указали на проблемы с подключением к серверу.

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Согласно карте сбоев, проблемы в работе мессенджера наблюдаются в России, Белоруссии, Германии, на Украине и в ряде других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта массовый сбой произошёл в работе интернет-магазина Wildberries в России.