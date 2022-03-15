Москва, , 11:40 — REGNUM Россия приветствует выбор дружественного народа Туркмении, на президентских выборах в этой стране победил сильнейший. Об этом заявил 15 марта источник в МИД России.

В Туркмении Amustard

Он отметил, что в МИД назвали убедительными результаты голосования в Туркмении. Альтернативным кандидатам граждане выразили относительно высокую поддержку, их кампания не была формальной, а отражала конкуренцию программ и подходов.

«Знаем победителя не понаслышке, ценим его приоритетное внимание к углублению стратегического партнерства с Москвой», — сообщил собеседник РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах в Туркмении победил Сердар Бердымухамедов — сын действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Он набрал 72,97% голосов. Инаугурация нового президента намечена на 19 марта.

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