Багдад, , 11:50 — REGNUM Начальник иранской спецслужбы «Кодс» — подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, генерал Исмаил Гаани посетил Багдад с негласным визитом. Об этом 15 марта сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на своих источники в правительстве Ирака.

Новый глава иранской специальной службы «Аль-Кудс» Исмаил Гаани Leader.ir

По данным источников, в страну также прибыл другой высокопоставленный офицер КСИР — Хасан Данаи.

Источники издания отмечают, что в ходе визита иранские офицеры провели серию встреч с иракскими политическими лидерами, а также представили им доказательства присутствия на территории Ирака израильской резидентуры.

Ранее власти Ирана нанесли ракетный удар по окрестностям иракского города Эрбиль. Целью атаки, по данным иранских СМИ, стала база израильской разведки МОССАД.