Новосибирск, 15 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Каникулы в новосибирских школах начнутся 18−21 марта. Об этом сообщили в министерстве образования Новосибирской области.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Ура! Каникулы

«Дата окончания учебного отдыха будет зависеть от даты его начала. Если каникулы начнутся 21 марта, то закончатся они 28 марта», — уточнили сайту VN.ru в минобре.

При этом точные даты весенних каникул в каждой школе рекомендуют уточнять у классных руководителей. Однако, переносить дату и сроки из-за того, что какое-то время школьники учились дистанционно, не планируют.