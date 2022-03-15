Мариуполь, ДНР, 15 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Мариуполе идут тяжёлые бои, сообщил 15 марта заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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Он рассказал о ситуации в Мариуполе в настоящий момент. По словам Басурина, в городе продолжаются тяжёлые бои. Кроме того, сохраняется проблема с выходом людей из зоны боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Донецкой Народной Республики (ДНР) обратилось за помощью в Министерство обороны РФ с целью предотвратить случаи ракетных обстрелов республики со стороны украинских вооружённых формирований.