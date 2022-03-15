Брянск, , 11:36 — REGNUM Подозреваемого в мошенничестве при изготовлении и продаже корпусной мебели задержали сотрудники полиции Брянской области в Смоленске. От действий лжепроизводителя пострадали как минимум 11 покупателей, сообщили ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе регионального УМВД.

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По предварительным данным, 36-летний житель Смоленска размещал в социальных сетях объявления о своих услугах — изготовлении мебели на заказ. Мужчина приезжал на замер к заказчикам, оформлял договор купли-продажи, получал предоплату, а затем переставал выходить на связь. В органы внутренних дел поступило 11 заявлений от обманутых покупателей, общая сумма причинённого им ущерба превышает 370 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали в Смоленске. Установлено, что паспорт, данные которого он указывал в договорах, является недействительным.

Возбуждены уголовные дела. По решению Советского районного суда Брянска злоумышленник заключён под стражу.