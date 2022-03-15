Ташкент, , 11:32 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в связи с проведением выборов президента. Об этом 15 марта сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с успешным проведением в стране важного политического мероприятия — президентских выборов, а также избранного президента Туркмении Сердара Бердымухамедова — с убедительной победой на выборах», — сообщил пресс-секретарь.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта пресс-служба Центризбиркома Туркмении сообщила, что победу на выборах президента Туркмении одержал вице-премьер республики Сердар Бердымухамедов.