Москва, , 11:31 — REGNUM Программа сохранения лесов позволила прекратить деградацию лесного хозяйства в России. Об этом 15 марта заявил член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель на круглом столе «Воспроизводство лесов России: поиск эффективных решений» в пресс-центре ИА REGNUM.

Пресс-центр ИА REGNUM

«Сегодня, действительно, финансовые средства, которые выделяются на ведение лесного хозяйства, на увеличение штатной численности, лесных инспекторов, ряд законов, которые мы приняли, и в том числе 303 федеральный закон о лесных питомниках, и о семеноводстве, которые сегодня в высокой степени готовности и вот-вот уже на выходе», — заявила Гигель.

Всё это, по её словам, способствует оптимистичному прогнозу.

«Действительно, впервые за последние годы восстановление у нас превысило объём выбываемых насаждений», — указала она.

В частности, в 2021 году впервые за долгое время площадь лесовосстановления превысила площадь погибших деревьев в России (план по лесовосстановлению составил 109%). Всего лесовосстановление было проведено на площади 1 млн 200 тыс. га. В 2022 году план составляет 1 млн 300 тыс. га.

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