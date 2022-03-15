Нижний Тагил, Свердловская область, 15 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Власти Нижнего Тагила провели масштабную акцию в поддержку специальной военной операции ВС России по защите Донбасс. Фотографии и видеозапись акции 15 марта обнародовал мэр города Владислав Пинаев на своих страницах в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Поколение Z

В ходе акции, городская администрация выключила освещение в одном из районов Нижнего Тагила, а затем включила его на Черноисточинском шоссе и пересекающих его двух улицах так, чтобы получилась буква «Z», которая является символом спецоперации ВС РФ.

«Нижний Тагил #ZaПрезидента», — написал в своем сообщении к фотографии и видеозаписи Пинаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кемерове более 700 студентов и сотрудников медицинского колледжа вышли на набережную, чтобы заявить о поддержке решения президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине, жителей Донбасса и военнослужащих российской армии. Они выстроились в виде надписи «Zа наших».