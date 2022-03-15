Астана, 15 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Казахстане введены ограничения на вывоз за рубеж иностранной валюты, серебра и золота. Указ президента страны Касым-Жомарта Токаева был обнародован на сайте главы республики.

Цитата из м/ф «Унесенные призраками». реж. Хаяо Миядзаки. 2001. Япония Горы золота

В тексте документа говорится, что запрещено вывозить валюту на сумму больше, чем $10 000. Также нельзя вывозить аффинированное (очищенное) золото в слитках.

Кроме того, указ запрещает вывозить инвестиционные монеты из золота и серебра, которые выпускает Нацбанк. В целом запрещено вывозить очищенное золото более 100 грамм.

Сообщается, что меры приняты для «защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности».