Донецк, 15 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Украинские боевики вновь открыли огонь по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Обстрел по Донецку был зафиксирован в 10:00 мск, по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Ранее 15 марта представительство уже фиксировало обстрел Петровского района, украинские боевики тогда выпустили четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 14 марта украинские вооружённые формирования 42 раза открывали огонь по территории ДНР.

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