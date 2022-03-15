Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM Сегодня, 15 марта, Ростовский областной суд вынес решение по исковому заявлению об установлении факта геноцида народов Советского Союза в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд принял решение:

«Заявление прокурора Ростовской области удовлетворить. Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками, в отношении не менее 180 тысяч 811 советских граждан, являвшихся представителями мирного населения, и в отношении не менее 200 тысяч военнопленных, военными преступлениями и преступлениями против человечества, как они определены в Уставе Нюрнбергского Международного военного трибунала от 8 августа 1945 года и подтверждены Резолюциями 3 от 13 февраля 1946 года и 95 от 11 декабря 1946 года Генеральной Ассамблеей ООН, геноцидом славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза, как части плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путём изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами».

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

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Ростовская область пережила две оккупации, которые сопровождались массовыми расстрелами мирного населения и созданием невыносимых условий существования. Местных жителей заставляли работать на нацистов поварами и уборщиками, для оккупантов открывали публичные дома в Ростове-на-Дону, Таганроге и станице Кагальницкой. За любое неповиновение людей расстреливали или избивали плетью. Трудоспособных угоняли в Германию, где многие умирали. Дети умирали от отравления сильнодействующим ядом, которым им смазывали губы.

При этом непосредственные исполнители зверских преступлений к уголовной ответственности не привлекались, их злодеяниям процессуальная оценка не давалась.

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Согласно ст. 1 Конвенции ООН, к военным преступлениям и преступлениям против человечества, как они определены в августе 1945 года Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены в феврале и декабре 1946 года резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, не применяются сроки давности.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовский областной суд 10 февраля 2022 года приступил к рассмотрению по существу дела о признании геноцида советского народа на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. В ходе шести судебных заседаний были рассмотрены материалы из возбужденного Главным следственным управлением СК России уголовного дела по ст. 357 УК РФ («Геноцид»), документы, рассекреченные в рамках проекта «Без срока давности», а также заслушаны показания очевидцев нацистской оккупации, экспертов-историков и поисковиков, принимавших участие в следственных действиях в обнаруженных местах массовых захоронений мирных граждан в городах Миллерово и Сальск.

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