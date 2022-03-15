Донецк, , 11:28 — REGNUM Вооружённые формирования Украины устроили обстрел посёлка Михайловка Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

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В представительстве рассказали, что зафиксировали обстрел со стороны населённого пункта Троицкое, контролируемого украинскими войсками, населённого пункта Михайловка. Всего было выпущено восемь мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА, Минобороны России показало кадры уничтожения двух украинских БМП с помощью высокоточного оружия.