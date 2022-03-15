Джакарта, , 11:28 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что правительство расширит применение виз для иностранных туристов, сообщает Kompas.

В аэропорту (сс) rawpixel

В настоящее время визы по прибытии предназначены только для иностранных туристов, въезжающих в Индонезию через остров Бали.

Правительство Индонезии предоставит туристам визы по прибытию в аэропорты Джакарты и Сурабая.

«Виза по прибытию также могут способствовать увеличению числа прибывающих иностранных туристов», — отметил политик.

Власти Индонезии также увеличат число стран, граждане которых могут получить визу по прибытию. В настоящее время существует 23 такие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что строительство новой столицы завершится только через 15−20 лет.

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