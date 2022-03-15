Москва, 15 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Центральный банк РФ смог остановить отток средств населения из банковской системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин. Так она прокомментировала данные аналитического центра НАФИ, согласно которым доля жителей РФ, стремящихся сберегать часть своих средств, выросла больше чем до 80%.

Pictures of Money Сбережения на чёрный день

«В выводах аналитического центра НАФИ, вероятно, отражена тенденция притока сбережений населения в российскую банковскую систему в связи с ростом депозитного процента (до 21%), обусловленным увеличением ключевой ставки, — сказала Литвин. — В начале российской военной спецоперации наблюдалось массовое снятие жителями РФ денег с банковских счетов, аккумулирование и приумножение наличности, а также ее трансформацию в товары первой необходимости».

Однако, как подчеркнула Литвин, меры принятые Банком России остановили этот процесс.

«В нынешней ситуации действительно стало выгодным размещение денежных средств на банковских депозитах. Повышается доходность и других финансовых активов (акций, облигаций, в том числе ОФЗ). Этот процесс стимулируют и быстрые институциональные преобразования: освобождение от налогообложения доходов от размещения средств на депозитах, амнистия капитала и прочие», — сказала Литвин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец января 2022 года, только около 26% жителей РФ делали накопления.