Кемерово, , 11:25 — REGNUM В Кемерове более 700 студентов и сотрудников медицинского колледжа вышли на набережную, чтобы заявить о поддержке решения президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине, жителей Донбасса и военнослужащих российской армии. Они выстроились в виде надписи «Zа наших», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Молодежь Кузбасса поддержала спецоперацию России Администрация правительства Кемеровской области

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«Мы вышли в этот солнечный день на улицу, чтобы поддержать жителей Донбасса, поддержать солдат и офицеров, участвующих в спецоперации, — отметила директор Кузбасского медицинского колледжа Ирина Иванова. — Мы понимаем, что 8 лет переговоров с властями Украины результатов не дали. К сожалению, добрыми отношениями и законами, даже официально прописанными на бумаге, остановить несправедливость и кровопролитие, творящиеся в ДНР и ЛНР на протяжении многих лет, не представлялось возможным. И сейчас — это единственно возможное решение, чтобы обеспечить безопасность жителей ДНР и ЛНР, дать им надежду на мирную жизнь».

В то же время студенты сельскохозяйственной академии приняли участие в акции «Письмо солдату». Они написали около сотни писем со словами благодарности, восхищения подвигом и мужеством российских солдат. А в Осинниках волонтеры-молодогвардейцы в поддержку российских войск раздают на улицах значки с буквой Z.