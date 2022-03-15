Москва, 15 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Министерство обороны России 15 марта обнародовало видеозапись уничтожения двух украинских БМП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

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Бронетехника уничтожена ударом высокоточного боеприпаса. БМП были обнаружены при помощи беспилотника.

На кадрах, снятых с высоты, боеприпас попадает точно в два припаркованных на улице населённого пункта БМП, не нанося урона домам.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны передало захваченное натовское оружие ЛНР и ДНР.