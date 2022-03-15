Душанбе, 15 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Таджикистане снизилась цена на авиабилеты российских авиакомпаний, сообщает Азия Плюс. Однако, отмечает издание, у таджикских авиапассажиров появилась новая проблема.

В самолёте

«Теперь билеты им обходятся дешевле, чем неделю назад, но гарантии на вылет и возврат денег за билет — нет. Это касается только пассажиров российских авиакомпаний в Таджикистане», — сообщает издание.

Корреспондент издания посетил местные авиакассы, чтобы проверить цены — насколько подешевели билеты, но столкнулся с жалобами пассажиров, которые уже неделю не могут вылететь.

«В настоящий момент мы не продаём пассажирам авиабилеты российских авиакомпаний, так как нет гарантии, что они вылетят», — сказали изданию в авиакассе.

Там сообщили, что российские авиакомпании внедрили новую систему реализации авиабилетов, они продают их без права возврата.

«Если пассажир не вылетел по каким-то причинам, то он не сможет обратно забрать свои деньги. Если рейс будет отменён, то пассажирам также не вернут деньги, их рейсы переносят на другие даты, может на неделю, месяц или год», — пояснил кассир.