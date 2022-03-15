Тобольск, Тюменская область, 15 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Тюменской области в задымлённой квартире девятиэтажного дома в Тобольске погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

54.mchs.gov.ru Пожарный

Трагедия произошла ночью 15 марта. Пожарные спасли из задымлённой квартиры мужчину, передали его бригаде скорой медицинской помощи. Но несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

Пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На месте пожара работали девять огнеборцев и три единицы техники 8-го пожарно-спасательного отряда.