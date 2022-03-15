Лос-Анджелес, США, , 11:22 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:103.

Эмблема баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» (сс) Toronto Raptors

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 30 очков. В составе «Торонто» защитник Гари Трент набрал 28 очков.

«Торонто» одержал 38-ю победу в 68 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» потерпели 39-е поражение в 68 играх и идут на 20-м месте.

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