Пенза, 15 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Пензенская область приняла эстафету флешмоба #Россия_Мы. Видеозапись акции опубликована в аккаунте правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Российские флаги

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Жители области станцевали в поддержку Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной операции на Украине.

«Мы поддерживаем своего президента и российскую армию. Мы — часть могучего, сильного, многонационального народа России. Мы — единый народ. Республика Мордовия, Ульяновская область, принимайте эстафету!» — говорится в видео.

Ранее жители Пензенской области в поддержку жителей Донбасса принимали участие во Всероссийской акции «За мир». 9 марта в сквере «40 лет Победы» солисты академического хора губернаторской симфонической капеллы исполнили песню «Хотят ли русские войны?».

ИА REGNUM напоминает, танцевальный флешмоб #Россия_Мы запустила Ростовская область.

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