Минск, , 11:21 — REGNUM Договор о продлении на 25 лет работы двух военных объектов России в Белоруссии ратифицировал 15 марта парламент республики в ходе своего заседания.

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Уточняется, что, по информации Sputnik Беларусь, закон о продлении срока аренды Россией двух военных объектов в Белоруссии представил в парламенте страны белорусский министр обороны Виктор Хренин.

«Они остаются в силе в течении 25 лет и срок действия продлеваемся путем заключения нового соглашения», — пояснил он. После этого парламентарии проголосовали за ратификацию этого договора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запрет на вывоз из Белоруссии пшеничной муки будет действовать ещё три месяца.