Москва, 15 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Разнообразные сны ночью видят 69% жителей России, В той или иной степени их запоминают 64% граждан. Об этом свидетельствует данные опроса ВЦИОМ.

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Каждую ночь или несколько раз в неделю сны снятся 23% и 25% опрошенных соответственно. Чаще сны видят женщины, чем мужчины — 28% против 22%. И запоминают сны чаще женщины 70% против 58% среди мужчин.

Запоминают, что им приснилось ночью в основном молодые люди в возрасте 18−24 лет (80%). Почти не снятся сны 27% респондентов, среди людей старшего поколения — 34%.

Опрос 1600 граждан РФ старше 18 лет проведен по телефону 5 марта 2022 года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, крепко спят по ночам 50% жителей России (в 2013 году их доля была больше — 59%).

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