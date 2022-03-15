Приштина, Сербия, 15 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Косово не является членом НАТО, но при этом пользуется полной поддержкой США, Германии и всего Североатлантического альянса. Об этом заявил бывший командир KFOR в Косово, немецкий генерал Эрхард Билер 14 марта в интервью косовскому телеканалу RTK.

Косово

Поэтому, отметил Билер, граждан сепаратистского Косово не должен «слишком заботить» вопрос собственной безопасности после «нападения России на Украину».

Немецкий генерал при этом отметил, что интеграция Косово в НАТО в интересах Евросоюза и самого альянса, так как «Западные Балканы находятся в сердце Европы».

Напомним, что ранее президент Косово Вьоса Османи потребовала от НАТО рассмотреть возможность срочного принятия этого сепаратистского образования в Североатлантический альянс.