Немецкий генерал обещал защитить Косово от России
Приштина, Сербия, 15 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Косово не является членом НАТО, но при этом пользуется полной поддержкой США, Германии и всего Североатлантического альянса. Об этом заявил бывший командир KFOR в Косово, немецкий генерал Эрхард Билер 14 марта в интервью косовскому телеканалу RTK.
Поэтому, отметил Билер, граждан сепаратистского Косово не должен «слишком заботить» вопрос собственной безопасности после «нападения России на Украину».
Немецкий генерал при этом отметил, что интеграция Косово в НАТО в интересах Евросоюза и самого альянса, так как «Западные Балканы находятся в сердце Европы».
Напомним, что ранее президент Косово Вьоса Османи потребовала от НАТО рассмотреть возможность срочного принятия этого сепаратистского образования в Североатлантический альянс.